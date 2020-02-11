حدث ليلًا| اكتشاف فيروس غامض جديد.. وتفاصيل جريمة سنترال فيصل

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

-أحد العائدين من "ووهان" يكشف تفاصيل الإجراءات في الحجر الصحي بمطروح

عبر الدكتور أحمد نبيل، أحد المصريين الموجودين في الحجر الصحي بمرسى مطروح، عن سعادته بالإجراءات المتبعة في الحجر الصحي مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية "بؤرة فيروس كورونا".

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- "خطة النواب" توافق على التعديلات الجديدة لقانون صندوق مصر السيادي

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى خلال اجتماعها، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل، قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.

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- "الأزهر العالمي للفتوى": التاريخ سيخلد بطولات القوات المسلحة والشرطة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في سبيل الله عزّ وجل على أرض سيناء الحبيبة لإحباط الهجمات الإرهابية، سيسجله التاريخُ "بمِدادِ الذّهبِ في أسفار الخلود".

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- إغلاق وتجميد أموال.. تعرف على 5 عقوبات في انتظار "الكيانات الإرهابية"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومعروف إعلاميًا بـ"الكيانات الإرهابية"، قبل إحالته إلى مجلس الدولة.

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- "ماعرفناش نوقف الدم".. شهود عيان يروون اللحظات الأولى بجريمة سنترال فيصل

روى شهود عيان تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل داخل سنترال بمنطقة فيصل.

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- تجميد عضوية النقابات وسحب جواز السفر.. 7 نتائج تترتب على الإدراج بـ"الكيانات الإرهابية"

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومعروف إعلاميًا بـ"الكيانات الإرهابية"، قبل إحالته إلى مجلس الدولة.

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- أزمة مالية والتعاقد على دفعات.. ما مصير مسابقة الـ120 ألف معلم؟ مصادر تجيب

دشنت وزارة التربية والتعليم، في أكتوبر الماضي، البوابة الإلكترونية لتوظيف 120 ألف من المعلمين والإداريين والعمال الراغبين للالتحاق بالمدارس من خلال التقديم الإلكتروني، بنظام العقود المؤقتة.

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- علماء يكتشفون فيروسًا غامضًا يدعى "يارا"

اكتشف علماء فيروسًا جديدًا في البرازيل، وأطلقوا عليه اسم "يارا"، نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية.

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-كسر حاجز الألف.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 1016

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" في الصين حاجز الألف للمرة الأولى.

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- عريقات: مشروع القرار لمجلس الأمن يتضمن إدانة خطة السلام الأمريكية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية وحركة عدم الإنحياز إلى مجلس الأمن يتضمن إدانة خطة السلام الأمريكية والأفكار الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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- موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب.

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- السعودية: تبرعنا بـ10 ملايين دولار لدعم مكافحة الإرهاب النووي

دعا سفير السعودية لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، المجتمع الدولي إلى تعزيز جميع التدابير الآمنة لمكافحة "الإرهاب النووي".

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- مصادر تنفي مقتل عناصر من الجيش السوري في قصف تركي على إدلب

نفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، مقتل أكثر مئة عنصر من الجيش السوري، في قصف نفذته القوات التركية على موقع للقوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

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