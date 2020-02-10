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عضو "تعليم النواب": قانون التعليم الجديد لم يصل البرلمان حتى الآن

10:35 م الإثنين 10 فبراير 2020
عضو "تعليم النواب": قانون التعليم الجديد لم يصل البرلمان حتى الآن

مجلس النواب

كتب– أسامة علي:

قال الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البرلمان في انتظار قدوم قانون التعليم الجديد.

وأضاف برعي لـ"مصراوي"، أن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، أبلغ لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرب الانتهاء من إعداد صياغة مواد القانون بالوزارة، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزارء، ومن ثم إرساله إلى البرلمان.

وأكد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستعمل على مناقشة القانون فور وصوله من البرلمان من مجلس الوزارء، وتحويله إلى لجنة التعليم لإدراجه على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن نائب وزير التعليم، أكد مناقشة قانون التعليم الجديد خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن.

وأعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه سيتم التقديم بقانون التعليم الجديد إلى البرلمان قريبًا.

وقال لـ"مصراوي"، إنه جاري الانتهاء من إعداد قانون التعليم الجديد، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزارء قبل إرساله إلى مجلس النواب.

مجلس النواب قانون التعليم الجديد عبدالرحمن برعي محمد مجاهد

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