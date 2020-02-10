صحفيون وإداريون.. ننشر أسماء المرشحين في اليوم الثاني لانتخابات المؤسسات القومية

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

مؤسسة: الأهرام

مجلس إدارة "صحفيين"

عمرو أحمد محمد محمد

أحمد علي شحاتة العرابي

أحمد عامر عبدالله عبدالوهاب

مجلس إدارة "إداريين"

محمد عزت كامل أحمد

شريف عزت عبداللطيف عبداللطيف

محمد عبدالحكم مبروك عوض

علاء علي فهمي علي

صالح سليم أحمد علي

تامر علي محمد علي

أحمد محمد عبدالمجيد سيد

مجلس الإدارة "عمال"

حسام أحمد محمود محمد

جمال محمد السعيد عبدالخالق

محمد جلال إبراهيم عباس

جمعية عمومية "إداريين"

جمال صلاح حافظ عبدالمنعم

أحمد زكي عبدالحميد مرزوق

جمعية عمومية "عمال"

خيري محمد أحمد محمود

وليد حسن يوسف عطا

جمال محمود عبدالنبي عبيد

محمد سيد جمعة حسن

مؤسسة: أخبار اليوم

مجلس إدارة "صحفيين"

جان نجاح زكي حنا

مجلس إدارة "إداريين"

إيهاب محمد نصر إبراهيم

مجلس الإدارة "عمال"

حسن السيد حسن صالح

محمد عطية عبدالهادي إبراهيم

أحمد محمد محمد محمدين

جمال عبدالحميد جاد

جمعية عمومية "صحفيين"

محمد حسين أحمد الوشاحي

جمعية عمومية "عمال"

هاني شعبان عبدالعليم عبدالمنعم

مؤسسة: دار التحرير

مجلس إدارة "صحفيين"

حسام علي محمد محمد

علاء الدين طه محمد علي

خالد صلاح الدين عطية عبدالحميد

مجلس إدارة "إداريين"

عادل أحمد مغربي أحمد

إيمان إبراهيم سيد أحمد

مجلس الإدارة "عمال"

رمضان سيد صالح محمد

أحمد عبدالخالق أبو العينين

جمعية عمومية "إداريين"

هاني محمد حلمي عميش

جمعية عمومية "عمال"

أحمد السيد محمد شديد

مؤسسة: دار الهلال

مجلس إدارة "صحفيين"

حاتم محمد جمال الدين إسماعيل

مجلس إدارة "إداريين"

كرم صديق محمود حنفي

أيمن محمود مهنا حسنين

محمد عبدالحميد قطب موسى

مجلس الإدارة "عمال"

أحمد ممدوح أحمد عويس

جمعية عمومية "إداريين"

هشام محمود عبدالقادر عمر حجازي

اسامه إسماعيل عبدالحفيظ

رامي سيد إمام ناجي

محمد عبدالفتاح جاد عبدالوهاب

جمعية عمومية "عمال"

محمد عبدالحليم مصطفي حسن

إسماعيل حامد إسماعيل جاد

ياسين محمد محمود

مؤسسة: دار المعارف

مجلس الإدارة "إداريين"

مصطفي حسين حنفي محمود

مجلس الإدارة "عمال"

مجدي عبدالظاهر محمد عبدالفتاح

شريف محمد محمد بسيوني

محمد سيد حسن محمد

أحمد أمين عبد الفتاح درويش

حسن أحمد طنطاوي محمد

جمعية عمومية "صحفيين"

مروة علاء الدين أحمد عبدالرحيم

أسامة جمال حليم فؤاد

جمعية عمومية " عمال "

صالح فرج الله فرج صالح

مؤسسة: روزاليوسف

مجلس إدارة "صحفيين"

أحمد رزق السيد هيبة

مجلس إدارة "إداريين"

محمد جيوشي علي إسماعيل

خالد شاكر علي مصيلحي

حسني عبدالخالق عامر قنديل

عبد الرحمن رمضان عبدالرحمن

أسامة ربيع محمد علي عسل

مجلس الإدارة "عمال"

رمضان جميل محمد عبدالعال

جمال إبراهيم الشرقاوي

جمعية عمومية "صحفيين"

هاني سامي عبدالعزيز

جمعية عمومية "إداريين"

علا جمال الدين شوقي

جمعية عمومية " عمال "

كمال محمد أمين شاهين

مؤسسة: الشركة القومية التوزيع

مجلس الإدارة "عمال"

محمد عبدالكريم محمد كريم

مؤسسة: وكالة أنباء الشرق الأوسط

مجلس إدارة "إداريين"

أميرة محمد محمود شحاته

مجلس إدارة "عمال"

أسامة عبدالنبي عبدالفضيل عبدالسلام

محمود أحمد عبدالحميد محمد

جمعية عمومية "صحفيين"

هيثم محمد عبدالغني أحمد

جمعية عمومية "إداريين"

سعيد علي عبدالصبور موسي

ياسر عبدالرحمن محمد حسن الجمل

أحمد توني زكي سليمان