تصدرت "تويتر".. رئيس محطة الزهراء للخيول توضح حقيقة نفوق 40 حصانًا

كتب- أحمد مسعد:

تصدرت محطة خيول "الزهراء"، قائمة الأعلى تداولًا على موقع "تويتر"، بعد تغريد عدد كبير من رواد الموقع لأخبار وصور تفيد بنفوق 41 من أجود أنواع الخيول، من إجمالي 540 حصانًا تضمها المحطة، بحسب ما قالوا.

من ناحيتها، نفت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة، صحة تلك الأخبار المتداولة والتغريدات، موضحة أن معدلات نفوق الخيول خلال عام 2019 في المحطة، كانت طبيعية.

وأضافت في تصريحات لـ"مصراوي"، أن حالات النفوق التي شهدتها المحطة، كانت إما بسب بلوغ الأحصنة سنًا كبيرة، أو بسب ولدات المهرات الحديثة، حيث أن فرص نفوق الخيول، المولودة حديثًا (من سن يوم حتى 5 أشهر) تكون كبيرة، بحسب ما قالت.

وتابعت: "محطة الزهراء تتعرض لخطة محكمة للقضاء عليها من خلال الشائعات"، مشيرة إلى أن أحد أصحاب الخيول والمربين الكبار، وراء هذه الحملة.

وأضافت رضوان: "كل ما نشر من أوراق أو صور لخيول نافقة على تويتر، تعود لأعوام ماضية قبل تكليفي بالمسئولية، حيث لم تشهد المحطة حالة وفاة واحدة بين شهري أغسطس وديسمبر 2019، باستثناء الأسبوع الأخير من فبراير الجاري"، لافتة إلى أن صورًا كثيرة للخيول النافقة على "تويتر" ليست تابعة لمحطة الزهراء من الأساس.

وأوضحت رئيس محطة الزهراء، أن أسباب نفوق الأحصنة، تتلخص في ضعف المناعة، أو انتشار مهرات الموسم الحالي والموسم الماضي، ووجود عجز في مستشفى العمليات التابعة للمحطة، حتى وصل الأمر إلى إجراء عملية خطيرة لأحد الأحصنة خارج المحطة.

وأشارت رئيس محطة الزهراء، إلى أن المباني الإدارية بالمحطة لم تتجدد منذ 15 عامًا، مضيفة: "المحطة ستشهد عملية تطوير كبيرة قريبًا".

وتعتبر محطة الزهراء للخيول، واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، وهي الأولى في الشرق الأوسط، ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة.​