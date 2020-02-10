حدث في 8 ساعات| النواب يوافق على قانون "الكيانات الإرهابية".. والبيئة تحذر من تلوث الهواء
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، موافقة مجلس النواب على قانون الكيانات الإرهابية، وتحذير وزارة البيئة من مستويات تلوث الهواء، ومهاجمة عدد من رؤساء الأندية لجنة اتحاد الكرة، وإعلان الأرصاد حالة الطقس.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
الأخبار المتعلقة
-
بواقع 52 ألف موظف.. مدبولي يُتابع موقف انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية
-
"العصار" و"فؤاد" يناقشان مع شركة سعودية مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة
-
مدبولي: نحن بحاجة لنقلة نوعية للترويج للاستثمار
-
رئيس النواب: تعديل أحكام قانون "الكيانات الإرهابية" "تحفظي " و"مؤقت
-
ننشر تفاصيل مناقشة تعديلات قانون الإرهاب بالبرلمان
-
النواب يوافق على مجموع مواد قانون مكافحة الإرهاب ويحيلها لمجلس الدولة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
388
-
293
-
216
-
192
-
163
-
128
-
125
-
109
-
99
-
80
-
79
-
75
-
70
-
56