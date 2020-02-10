متحف النسيج المصري يحتفل بعيده الـ10 بمعرض فني وندوة علمية

كتب - محمد عاطف:

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز فعالية ثقافية وفنية تتضمن معرض فني وندوة علمية وحفل تراثي، وذلك ضمن الاحتفال بعيده العاشر.

وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، إن المعرض يشمل بعض أعمال وإبداعات طلاب كليات الفنون تحت عنوان "الفن للجميع"، كما يشارك في المعرض بعض الفنانين ذوي الهمم لتعريف الزائرين بإبداعاتهم وفنهم المتميز.



وسيتم عقد ندوة علمية عن قصة إنشاء متحف النسيج وكيف تم تحويل المبنى من سبيل محمد علي إلى متحف النسيج المصري، يلقيها الدكتور محمد الرشيدي المشرف على عملية التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، ويتم عرض فيلم وثائقي عن المتحف والقطع المعروضة به وأنشطته الثقافيه والتربوية منذ إنشائه وحتى الآن.

وفي نهاية الاحتفالية ستقوم فرقة التنورة التابعة لوزارة الثقافة بعرض بعض من فنونها التراثية، وذلك على مسرح بيت الشاعر بشارع المعز.

وعلى هامش الفعاليات نظم المتحف ندوة عن الخط العربى تحت عنوان " تقليدية وحروفية أم تجديد وإبداع"، حاضر فيها فنان الخط العربي منير الشعراني.