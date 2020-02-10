"رياضة النواب" تستمع لشكاوى ممثلي الأندية الجماهيرية

كتبت - ميرا إبراهيم:



عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمود حسين وكيل اللجنة، وبحضور أكثر من 59 من ممثلي الأندية ومراكز الشباب من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، واغلبها من أندية الدرجة الثانية والدوري الممتاز ب.

واستمعت اللجنة، لشكاوى ومعوقات الأندية وخاصة الأندية الجماهيرية والصعوبات التي تواجهها من أجل الصعود للدرجات العليا أو الصعود للدوري الممتاز للمحترفين.

كما استمعت اللجنة لشكاوى الأندية الشعبية بالدوري الممتاز والمعوقات التي تقابلهم، فيما أكد ممثلو الأندية الجماهيرية، أن الأندية تعاني بشدة من نقص الموارد المالية ومن بعض المعوقات اللوجستية في مقابل أندية الشركات والقطاع الخاص التي تتوافر لها الموارد المالية الكبيرة وبالتالي ينعدم مبدأ تكافؤ الفرص.

كما انتقد أغلب ممثلي الأندية الجماهيرية، من عدم تعاون اللجنة الخماسية المنوط بها تيسير أعمال اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إنه سيتم عقد اجتماع لهيئة مكتب اللجنة برئاسة المهندس أشرف رشاد لبحث ودراسة الموقف ومن ثم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لهذا الملف الهام، مؤكدًا أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تقف في خندق واحد مع الأندية الشعبية.