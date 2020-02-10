باللون الأحمر.. البيئة تحذر من مستويات تلوث الهواء الأربعاء المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على مدار الـ3 أيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تشمل نسبة ومستويات التلوث في الهواء.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

وأوضحت الإدارة، تنبؤ حالة جودة الهواء على مدار 3 أيام تشمل (الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء) في مختلف محافظات الجمهورية.

نوعية جودة الهواء الاثنين

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة إلى متوسطة بالنسبة للقاهرة الكبرى حيث تكون متوسطة على شمال القاهرة وجيدة على شرق ووسط وغرب وجنوب القاهرة، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

2- الدلتا

تكون جودة الهواء جيدة على دمياط والبحيرة ومتوسطة على (كفرالشيخ - المنصورة - المحلة - كفرالزيات - شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس)، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون جودة الهواء جيدة في أسوان فقط، ومتوسطة في كل من (بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر)، وتساعد العوامل الجوية على تساعد تشتيت الملوثات، ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء في المناطق المكشوفة.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة للإسكندرية ومتوسطة بمرسى مطروح، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء جيدة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ومتوسطة في شمال وجنوب سيناء، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

نوعية جودة الهواء الثلاثاء

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة إلى سيئة بالنسبة للقاهرة الكبرى حيث تكون متوسطة على شمال ووسط القاهرة وسيئة على شرق وغرب وجنوب القاهرة، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون جودة الهواء جيدة في دمياط فقط، ومتوسطة في كفرالشيخ والمحلة البحيرة وشبين الكوم، وسيئة في المنصورة وكفر الزيات والزقازيق وبلبيس، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون نوعية الهواء جيدة في (أسوان - سوهاج - قنا - أسيوط)، ومتوسطة في كل من (بني سويف - الفيوم - المنيا - الأقصر)، وتساعد العوامل الجوية على تساعد تشتيت الملوثات، ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء في المناطق المكشوفة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا في محافظات شمال الصعيد.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة في الإسكندرية ومرسى مطروح، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء متوسطة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وسيئة في شمال وجنوب سيناء، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

نوعية جودة الهواء الأربعاء

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء سيئة بالنسبة لمناطق القاهرة الكبرى جميعها، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون جودة الهواء متوسطة في دمياط والزقازيق وبلبيس، وسيئة في (كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون نوعية الهواء متوسطة في (أسوان - سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا)، وسيئة في (بني سويف - الفيوم - الأقصر)، وتساعد العوامل الجوية على تساعد تشتيت الملوثات، ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء في المناطق المكشوفة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا في محافظات شمال الصعيد.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء سيئة في الإسكندرية ومرسى مطروح، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء متوسطة في بورسعيد والإسماعيلية، وسيئة في السويس وشمال وجنوب سيناء، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.