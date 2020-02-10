أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

الأزهر الشريف يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة في إحباط هجوم إرهابي بشمال

02:53 م الإثنين 10 فبراير 2020
الأزهر الشريف يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة في إحباط هجوم إرهابي بشمال

الأزهر الشريف

القاهرة- أ ش أ:

أشاد الأزهر الشريف بالموقف الرجولي من أبطال ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة إثر إحباطهم هجوما إرهابيا على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 عناصر إرهابية، مثمنا عزيمة وإصرار القوات المسلحة والشرطة المصرية على استمرار الجهود في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .

وجدد الأزهر - في بيان اليوم الاثنين - دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أن هذه التنظيمات التي تقوم بتُجَيِّشُ الشباب وتدريبه، والدفع به للقتل والقتال، ما هي إلا جماعات إرهابية مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله ، داعيا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم .

وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء الواجب الوطني من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا أثناء عملية التصدي للهجوم الإرهابي الآثم، سائلًا الله - تعالى- أن یتغمدهم بواسع رحمته، وأن یمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء .

هذا المحتوى من

الأزهر الشريف القوات المسلحة هجوم إرهابي سيناء

الخبر التالى:

"النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان