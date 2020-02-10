الكهرباء: الانتهاء من تركيب حوالي 173 ألف عداد ذكي

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 173 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصر الوسطى) ضمن المشروع الريادي الذي تبنته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد بنطاق 6 شركات توزيع.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - في تصريح اليوم الاثنين- "إنه تم الانتهاء من مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر و5 مراكز بيانات بنطاق شركات التوزيع، وجاري الانتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبني المركز التبادلي (DR)، وتم الربط بين مراكز البيانات والعدادات".

وأضاف أن هذا المشروع التجريبي يأتي ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة، تمهيداً لتعميم التجربة على باقي شركات التوزيع التابعة، حيث من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.

وأوضح أنه تم التشغيل التجريبي للمشروع بشركتي جنوب الدلتا وجنوب القاهرة وجاري تشغيل باقي شركات التوزيع تباعا، كما تم التشغيل التجريبي لتطبيقات (إدارة العدادات MDM ـ الفواتير MWM ـ خدمة العميل CSS)، وجاري الانتهاء من باقي التطبيقات (إدارة الأطقم الفنية MWM ـ المقايسات والمخازن WAM الإحصائيات والتحليلات ANALYTICS)، ومن المتوقع الانتهاء من التشغيل النهائي للمشروع خلال 2020.

وتتضمن الخدمات المقدمة للمشتركين من مشروع العدادات الذكية تطبيق خدمة العميل (CSS) لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل، وإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل والسداد الإلكتروني.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع أهدافا لصالح جمهور المشتركين والشركات، منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك، وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.​