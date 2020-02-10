بعد تغيب المسئولين.. لجنة المشروعات في مجلس النواب تؤجل اجتماعها

كتبت- ميرا إبراهيم:

قررت لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، تأجيل اجتماعها المخصص لمناقشة كيفية العمل في توحيد السياسات والإجراءات التي يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة في مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتغيب المسؤولين والمتخصصين.

وشهدت اللجنة حالة من الغضب والاستياء لدي النواب، خاصة أن الجهات المعنية أرسلت مندوبين ليس في أيدهم أي قرارات، وهو ما يؤثر على سير المناقشات الجدية والمهمة في الملفات التي تتولاها اللجنة.

وأكد النائب محمد مرعي رئيس اللجنة أن تغيب كلا من ممثلي جهاز تنمية المشروعات والبنك المركزي عن الاجتماع أمر مؤسف، لاسيما أن هذا الاجتماع يناقش آليات تطوير عمل المشروعات بشتى أنواعها في إطار تكليفات القيادة السياسية.​