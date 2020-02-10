وكيل البرلمان: القيادة السياسية تقدم كافة الرعاية للمؤسسات الدينية

كتب- أحمد علي:

أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب أهمية الدعوة وجهود العلماء وحفظة القرآن الكريم في تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وترسيخ مكارم الأخلاق والعمل على نشر مبادىء الوسطية والاعتدال وتجديد الفكر الديني وتنوير العالم وفق صحيح الدين الإسلامي.

وقال الشريف إن القيادة السياسية تقدم كافة صنوف الرعاية للمؤسسة الدينية فى مصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك بنفسه في احتفالات المصريين مسلمين ومسيحيين ويرسخ مبدأ المواطنة وشعار"كلنا واحد" وهو أصل من أصول الدين الإسلامي، وشدد على احترام الدين للآخر.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة بحفظة القرآن الكريم التى أقامها وكيل أول مجلس النواب بقاعة "سيف اليزل" بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليومالاثنين.

وأضاف: أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال واللجان النوعية فى المجلس تدعم المؤسسات الدينية فى مصر وجهودها في العالم لاسيما في إفريفيا وآسيا، وقال: إن مصر تتواصل مع الأشقاء في إفريقيا، إن مصر هي إفريقيا وإفريفيا هي مصر، وقد تم إنشاء لجنة تعنى بهذا الشأن هي لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.