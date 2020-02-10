صندوق تحيا مصر يتسلّم 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي

القاهرة- أ ش أ:

تسلم صندوق تحيا مصر اليوم 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي، قادمة من المملكة العربية السعودية عبر ميناء سفاجا البحري، تمهيدًا لتوزيعها على مستحقيها مجانًا.

يأتي ذلك تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الدولة المصرية ونظيرتها السعودية ، للإفادة من لحوم الهدي ضمن مشروع أضاحي الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة .

وقال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن الصندوق نجح في تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية للعام الثالث على التوالي بتوزيع لحوم الهدي على مستحقيها، وذلك بمراعاة إجراءات الصحة والسلامة الغذائية في تخزين وتوزيع اللحوم حفاظًا على جودتها.

وأضاف أن إدارة مشروع أضاحي تعمل دائمًا على تحسين وتطوير طرق حفظ وتغليف اللحوم الخاصة بالهدي، لافتا أن ذلك وضح جليًا في جودة التغليف وتعدد أحجام التعبئة هذا العام بما ينعكس إيجابيا على سهولة توزيع اللحوم للمستحقين.

كما أضح عبد الفتاح أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة، تضم ممثلين عن الصندوق، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتوزيع اللحوم وفق خريطة تغطي مختلف المحافظات، بعد تحديد أولويات التوزيع تبعًا لقواعد البيانات الخاصة بالأسر التي أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في كل قرية، على أن يتم تسليم اللحوم لمستحقيها في أماكن تواجدهم، من خلال سيارات تتوجه للمحافظات بعد إقامة منافذ توزيع بها.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي إلى أن جهود صندوق تحيا مصر في توفير لحوم الهدي تأتي في إطار برنامج الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، وتوفير الدعم لمستحقيه من الفئات الأولَى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يتضمن عدة مشروعات بجانب توزيع لحوم الهدي منها: مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الوجبات الغذائية للأسر الأولَى بالرعاية في القرى والنجوع التي استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن، ومبادرة سجون بلا غارمين، وبرنامج حماية أطفال بلا مأوى، وكذلك مبادرة دكان الفرحة.

ويُعد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، أحد مشروعات البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام، في إطار مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة من جميع الهدي التي يتم ذبحها، وذلك عن طريق بيع سندات الهدي والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من (50) منفذًا موزعة على مستوى الجمهورية، كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعري منى وعرفات، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بشئون الحجاج في مصر ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قام بتوزيع 800 طن من لحوم الهدي خلال عامي 2018 و2019 واستفاد منها نحو 500 ألف مواطن.​