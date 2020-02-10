"خارجية النواب": مصر حشدت كل امكانياتها لصالح القارة الأفريقية

كتب - أحمد علي:



قال كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، جسدت حرص مصر على اغتنام الفرص المتاحة في النظام الدولي لصالح القارة الأفريقية ورسخت نهج مصر المخلص تجاه القارة.

وأضاف "درويش"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الأولوية الأولى للقيادة السياسية منذ رئاسة الاتحاد الأفريقي، تحقيق التنمية في القارة الأفريقية من خلال الشراكات مع الدول القائدة في النظام الدولي والدول المعنية بالشراكة والتنمية في أفريقيا وذلك من خلال ما تمثله مصر كحلقة وصل واتصال وموقعها الجغرافي والاستراتيجي ودورها الريادى عالميًا لتكثيف الجهود الدولية في هذا الشأن.

كما تعمل مصر على تحويل وجهة النظر الدولية لأفريقيا كلاعب مهم على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية وامكاناتها الاقتصادية الضخمة وما حققته دول القارة من تقدم في تهيئة الفرص الاستثمارية من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والتنفيذية.

ولفت إلى أن مصر وهي تمارس هذا الدور إنما تعرض قضايا القارة الأفريقية بشفافية، وتعمل بكامل طاقاتها وتسخر كافة جهودها لصالح القارة وتنميتها، حيث بذلت جهوداً لا مثيل لها منذ رئاستها للاتحاد الأفريقي لتكون القارة موضع اهتمام العالم ومرتكز لمبادرات الشراكة الدولية لزيادة فرص النمو الاقتصادى من خلال أدوار الدول والحكومات والمنظمات الدولية والشركات الكبرى المهتمة بالقارة الأفريقية لتكون أفريقيا أولوية ووجهة لجهودها واستثماراتها التنموية.

وأضاف رئيس "خارجية النواب"، أن الدور المصري تجاه القارة الأفريقية سيستمر من خلال عضويتها في الترويكا الأفريقية عقب انتهاء رئاستها للاتحاد الأفريقي حيث سيستمر العطاء المصرى لتنمية القارة الأفريقية.