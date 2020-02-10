"خارجية النواب": مصر حشدت إمكانياتها لصالح القارة الأفريقية وسيستمر دورها من خلال "الترويكا"

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كريم درويش، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، العام الماضي، جسدت حرص مصر على اغتنام الفرص المتاحة في النظام الدولي، وحشدت كل إمكانياتها لصالح القارة الأفريقية؛ والتي رسخت نهج مصر المخلص تجاه دول القارة.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية - في ببان صحفي اليوم الاثنين بمناسبة انتهاء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي- أن الدور المصري تجاه القارة الأفريقية سيستمر من خلال عضويتها في "الترويكا الإفريقية" عقب انتهاء عام رئاستها للاتحاد؛حيث سيستمر عطاؤها لتنمية القارة الإفريقية.

وأوضح أن الأولوية الأولى للقيادة السياسية منذ رئاسة الاتحاد هي تحقيق التنمية في القارة من خلال الشراكات مع الدول القائدة في النظام الدولي والدول المعنية بالشراكة والتنمية في إفريقيا من خلال ما تمثله مصر كحلقة وصل واتصال وموقعها الجغرافي والاستراتيجي ودورها الريادي عالمياً لتكثيف الجهود الدولية في هذا الشأن.

وأشار درويش إلى أن مصر تعمل على تحويل وجهة النظر الدولية لإفريقيا كلاعب مهم على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية وامكاناتها الاقتصادية الضخمة وما حققته دول القارة من تقدم في تهيئة الفرص الاستثمارية من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والتنفيذية.

وأكد أن مصر تعرض قضايا القارة بمنتهى النزاهة والشفافية وبكامل طاقاتها وتسخر كافة جهودها لصالح القارة الإفريقية وتنميتها فقد بذلت جهوداً لامثيل لها منذ رئاستها للاتحاد الأفريقي لتكون إفريقيا موضع اهتمام العالم ومرتكزا لمبادرات الشراكة الدولية لزيادة فرص النمو الاقتصادي في القارة من خلال أدوار الدول والحكومات والمنظمات الدولية والشركات الكبرى المهتمة بالقارة الإفريقية لتكون أولوية ووجهة لجهودها واستثماراتها التنموية.