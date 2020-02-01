برلماني يطالب بإجراء اختبارات نفسية للعاملين في دور الأيتام

كتب- أحمد علي:

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن قرار وزارة التضامن الصادر بإقالة مجلس إدارة دار رعاية الأيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان، والذي انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعذيب إحدى الفتيات فيه، بعد استمرارًا لمنهجية المسكنات لما هو موجود من جوانب قصور لدي بعض دور رعاية الأيتام واسستمرار الانتهاكات بها.

وأشار مشهور إلى أنه لابد من وجود اختبارات نفسية للعاملين في تلك الدور، متابعًا أنه من الأفضل تتم بأرقام كودية وأن يكون لكل شخص رقم كودي دون معرفة اسمه لضمان الشفافية والحيادية، موضحًا أهمية عمل هذه الاختبارات لمعرفة أسباب إقدامهم على هذه الخطوة ومدى صلاحيتهم لهذا العمل.

وأكد أن منظومة العمل داخل دور رعاية الأيتام في مصر سيئة للغاية، وتحتاج إلى إعادة هيكلة، ورؤية جديدة لكيفية المراقبة والمتابعة خاصة بعد أن زادت الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بداخلها بشكل غير مسبوق بداية من ضرب وتعذيب الأطفال ونهاية باستخدامهم في تجارة المخدرات والدعارة.

وأضاف النائب مؤكدًا أهمية تنظيم دورات تدريبية للعاملين بمؤسسات الرعاية، موضحة أن ذلك سيكون أثره الإيجابي وسيتيح لهم تنمية مهاراتهم في التعامل مع نزلاء الدار، وأضاف أنه من الحلول المكملة والتي تؤثر على تقدم المنظومة هو تفعيل مبدأ الصواب والعقاب بشكل حقيقي وليس مجرد كمة واختفاء الوساطة والنزاهة في الحكم على الأفراد داخل المؤسسات المختلفة.

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