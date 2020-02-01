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تعرف على عدد زوار معرض الكتاب في 10 أيام

10:15 م السبت 01 فبراير 2020
تعرف على عدد زوار معرض الكتاب في 10 أيام

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وصول عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، إلى 2.5 مليون زائر منذ انطلاق الدورة الحالية.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، تستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركًا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيًا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب هيثم الحاج علي الهيئة المصرية العامة للكتاب

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