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وزير الاتصالات: مصر دولة مستهدفة سيبرانيًا

09:05 م السبت 01 فبراير 2020
وزير الاتصالات: مصر دولة مستهدفة سيبرانيًا

وزير الاتصالات حزمة خدمات إلكترونية جديدة في النصف

كتبت- ميرا إبراهيم:

تصوير​- هاني رجب:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مصر دولة مستهدفة سيبرانيًا، مضيفًا أن الحكومة تسعى لإيقاف أي محاولات أو اختراقات سيبرانية، مهما يتعاظم أسلوبها وتقنياتها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التي يعقدها حزب مستقبل وطن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، بحضور وزير الاتصالات.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، والعامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق والقيادي بالحزب، وفخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلًا أعضاء مجلس النواب عن الحزب.

ووردًا على سؤال حول تعامل الوزارة مع الألعاب الرقمية وتأثيرها السلبي على شباب وأطفال مصر قال الوزير: "صناعة الألعاب الرقمية قوامها 20 مليار دولار، وتزداد كل عام 20%، وما نسعى إليه هو أن يكون للكوادر المصرية نصيب في هذه الصناعة المهمة".

وتابع، أن الوزارة دربت 5 آلآف شاب مصري على تقنيات الألعاب الرقمية، موضحًا أن الوزارة تسعى لتنمية هذه الصناعة.

وردًا على سؤال حول آلية استخدام القمر الصناعي في المرور وحركة الطرق، قال إنه بالفعل يوجد مبادرة للطرق الذكية تعمل عليها وزارة النقل مع هيئات الدولة، لتقديم الخدمات مستعينة بتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، على أن تبدأ في العمل قريبًا.

عمرو طلعت وزارة الاتصالات الحكومة
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