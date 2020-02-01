سؤال برلماني عن استعدادات الصحة لاستقبال المصريين القادمين من الصين

كتب- أحمد علي:

وجهّت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، بشأن خطة التأمين الطبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، في ظل الانتشار المروع لفيروس كورونا، ومخاوف دول العالم من أن يصل الفيروس إليها.

وأكدت "فهيم"، ضرورة مراجعة تجهيزات الحجر الصحي المخصص لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات اللوجستية اللازمة، والتأكد من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا وهي "فترة حضانة المرض".

وطالبت "فهيم" بضرورة إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الكافية على أرض الواقع، مشيرة إلى ضرورة توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، بالإضافة إلى تركيب أجهزة المعامل وتجهيز العيادات وإمدادها بكافة المستلزمات الطبية لتضم مختلف التخصصات الطبية، لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة، فضلًا عن توفير عدد من سيارات الإسعاف الحديثة ذاتية التعقيم لنقل أي شخص تستدعي حالته الصحية النقل إلي المستشفى، في إطار توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.​