القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثالثة بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتب– يوسف عفيفي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، الندوة التثقيفية الثالثة التي عقدت في المركز القبطي الأرثوذكسي.

بدأت الندوة، بعرض فيلم تسجيلي عن المركز القبطي الأرثوذكسى تناول ما يقدمه المركز من خدمات مختلفة، ثم كلمة للأنبا أرميا نائبًا عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية نقل من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصها على التواصل الدائم مع أبناء الوطن وخلق حالة من الوعي لدى الشباب تجاه كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب لتنمية الوعي القومي لديهم وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، ثم محاضرة بعنوان "جهود القوات المسلحة في المشاركة بخطة التنمية الشاملة للدولة "تناولت حجم ماتقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية في مختلف ربوع مصر".

واشتملت الندوة، على عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حماية وطن" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية وعرض فيلم وثائقي عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب، استعرض الأعمال البطولية وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ومسيرتهم العطرة وبطولاتهم في الدفاع عن تراب الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة للمشاركين فىي الندوة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع الشباب من مختلف التوجهات والأعمار لتوضيح الحقائق والمفاهيم المغلوطة في إطار حرب الشائعات والمعلومات التي تواجهها مصر.

وألقى الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب ناجي شهود، محاضرة بعنوان "التوعية بالمخططات التي تحاك لتقسيم المنطقة وكيفية مجابهتها".

كما قدم فريق قيثارة وأسقفية الشباب بالتعاون مع المركز القبطي الأرثوذكسي أوبريت "تغريدة مصر".

وفي نهاية الندوة، تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين وعدد من الطلبة المتفوقين المشاركين في الندوة.​