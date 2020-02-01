أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد يزور أهرامات الجيزة (صور)

05:55 م السبت 01 فبراير 2020
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

كتب- محمد عاطف:

زار وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد، اليوم السبت، أهرامات الجيزة، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.

ورافقهم خلال الزيارة مفتشي الآثار في المنطقة، الذين قدموا شرحًا مفصلًا عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات الثلاثة و أبو الهول.

وأوضح محي الدين أن زيارة الوفد بدأت بجولة في مدخل الهرم الأكبر والممر الأول به ثم إلى تمثال أبي الهول، كما حرص أعضاء الوفد على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

الأهرامات دورة الألعاب الإقليمية افريقيا

الخبر التالى:

السيسي يوجّه بالاستمرار في تحديث قطاع البترول وتطوير الخدمات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. ليفربول 0 - 0 ساوثهامبتون.. صلاح أساسيًا