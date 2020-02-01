إحباط تهريب طائرة لاسلكية و24 شيشة إلكترونية بمطاري القاهرة وبرج العرب

القاهرة- (أ ش أ):

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي اليوم السبت، محاولة تهريب طائرة تنصت موجهة لاسلكيًا مزودة بكاميرا ومشتملاتها محظور تداولها ودخولها البلاد.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح صحفي- إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من المدينة المنورة، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة موجهة لاسلكيًا مزودة بكاميرا ومشتملاتها وجهاز تحكم لاسلكي وكابل "يو إس بي".

وأشار إلى أن محمود فرغلي مدير عام الموانىء الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وإحالة الراكب للجهات المختصة.

وفي سياق متصل، أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من أبوظبي، وبتفتيش أمتعتها الشخصية تبين وجود 354 شيشة إلكترونية ومستلزماتها.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.​