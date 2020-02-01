رئيس "المقاولون العرب" يتفقد مشروع تطوير ميدان التحرير

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، أعمال التطوير التي تجرى بميدان التحرير، حيث تقوم الشركة بالعمل في 6 مناطق هى صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير.

وأضاف صلاح، في بيان، يتم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجوداً في وسط الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة، بطول حوالى 19 متراً "وزن 100 طن" والتي تم رفع الجزء الأول منها بارتفاع 5 متر، بالإضافة إلى عمل نافورة مياه وأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام.

وتابع: "تشمل الأعمال أيضًا تنفيذ 9 كمرات بطول 16 مترًا وارتفاع 2.30 متر وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية ممشطة وعلى جانبيها زراعة ونخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة بشركة المقاولون العرب إضافة إلي عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالى ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير بالميدان.

رافق رئيس مجلس الإدارة المهندسون محمد راشد رئيس قطاع القاهرة الكبرى ومحمد علوى مدير ادارة المنشأت المتميزة.