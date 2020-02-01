مجلس الجامعات: فصل 177 طالبا بعد ثبوت قبولهم بشهادات مزورة

كتب- محمد سامي:

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فصل ١٧٧ طالبا ثبت قبولهم بالجامعات الخاصة بشهادات محلية وعربية وأجنبية مزورة، كما قرر المجلس إحالة هؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقابا لهم على الجرم الذى ارتكبوه فى تقديم شهادات مزورة للحصول على مقاعد لا يستحقونها بعدد من الجامعات الخاصة.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور خالد عبد الغفار تحويل هذا الموضوع للتحقيق الشامل من جانب الوزارة بمجرد اكتشاف التجاوز القانوني في قبول هؤلاء الطلاب بعدد من الجامعات الخاصة، كما وجه الوزير باتخاذ أشد العقوبات التي يقررها القانون ضد كل من يثبت تورطه فى تجاوز القانون في قبول هؤلاء الطلاب بتلك الجامعات.

وفى هذا السياق، قرر المجلس أيضا تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وخبراء من مكتب التنسيق لتطوير منظومة فحص كافة الشهادات الثانوية المحلية والعربية والأجنبية التى يتقدم بها الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة، بحيث تنجح هذه المنظومة المنضبطة من منع أى طالب من الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بشهادة مزورة.

ومن جانبه أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية بأداء الموظفين الشرفاء بإدارة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذين اكتشفوا التجاوز القانونى للطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة بدون وجه حق من خلال شهادات مزورة.

شدد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية بمنظومة البحث العلمى، مشيرا إلى أهمية وجود مراكز بحثية داخل تلك الجامعات فى عدد من المجالات التى تساعد على تحقيق التنمية بمصر، موجها تكليفاته للدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى لمتابعة ذلك الملف، وأن يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة خطة كل جامعة (الحالية والمستقبلية) فى البحث العلمى، مع الأخذ فى الاعتبار الإمكانيات البحثية والأجهزة المتقدمة التى تمكن من إجراء أبحاث ذات قيمة علمية لحل مشاكل الصناعة والمجتمع، مما يكون له مردود على الاقتصاد القومى.

وجه الوزير بضرورة حصول كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومختلف التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة على الاعتماد الدولى.

اعتمد المجلس معايير بدء برامج الدراسات العليا (الدبلوم - الماجستير ـ الدكتوراه) بالجامعات الخاصة وهى نفس المعايير التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لبدء برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية.

وافق المجلس على مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين عدد من الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الأجنبية على النحو التالى:

ـ جامعة مصر الدولية وجامعة أفينيون بفرنسا.

ـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كونكورديا بكندا.

ـ الجامعة المصرية الصينية وجامعة بكين للغات والثقافة بالصين.

ـ جامعة بدر وكلية إدارة الأعمال الفندقية بلوسيرن بسويسرا.

ـ جامعة بدر وجامعة أريزونا.

احيط المجلس علما بالميثاق الذى أعدته جامعة القاهرة والخاص بأخلاق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

قدم المجلس التهنئة للأستاذ/ محمد غانم بمناسبة توليه منصب قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية.​