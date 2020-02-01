التحرير وماسبيرو ومصر الجديدة.. 10 مشروعات تغير شكل القاهرة.. صور

كتب- محمد نصار:

مشروعات هنا وهناك وفي مجالات مختلفة تنفذها محافظة القاهرة تستهدف الارتقاء بمستوى العاصمة من خلال القضاء على العشوائيات وإقامة شبكة طرق كاملة وتطوير ميادين العاصمة المختلفة.

وينشر مصراوي أبرز 10 مشروعات كبرى انتهت القاهرة من تنفيذ بعضها ومايزال العمل قائمًا على تنفيذ الأخرى، تحقق في النهاية نقلة كبيرة في مستوى العاصمة، على النحو التالي: