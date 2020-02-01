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التحرير وماسبيرو ومصر الجديدة.. 10 مشروعات تغير شكل القاهرة.. صور

03:57 م السبت 01 فبراير 2020
التحرير وماسبيرو ومصر الجديدة.. 10 مشروعات تغير شكل القاهرة.. صور

مشروعات تغير شكل القاهرة

كتب- محمد نصار:

مشروعات هنا وهناك وفي مجالات مختلفة تنفذها محافظة القاهرة تستهدف الارتقاء بمستوى العاصمة من خلال القضاء على العشوائيات وإقامة شبكة طرق كاملة وتطوير ميادين العاصمة المختلفة.

وينشر مصراوي أبرز 10 مشروعات كبرى انتهت القاهرة من تنفيذ بعضها ومايزال العمل قائمًا على تنفيذ الأخرى، تحقق في النهاية نقلة كبيرة في مستوى العاصمة، على النحو التالي:

مثلث ماسبيرو مدينة الجلود الروبيكي ميدان التحرير الفسطاط ممشى أهل مصر كباري مصر الجديدة روض الفرج تل العقارب

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