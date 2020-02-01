مصادر بمصر للطيران: رحلة لإعادة المصريين من الصين غداً

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة مصر للطيران، إن الطائرة الخاصة بإعادة المصريين الموجودين في بؤرة الفيروس بمدينة ووهان الصينية، تنطلق صباح غد الأحد، مشيرة إلى أن الطائرة تحمل على متنها فريقا طبيا متكاملا، تم اختياره من قبل وزارة الصحة، وأن مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لن يسافر منه أحد، حرصا على سير الإجراءات الصحية المتبعة بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت المصادر أن الطائرة الخاصة برحلة الصين تتسع لأكثر من 300 راكب بخلاف أطقم العمل، وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الصحية الأولية اللازمة، فور استقبال المصريين القادمين من الصين.

كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أعلن أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي تمت مناقشة تفاصيل عودة المصريين من الصين، مشيراً إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين الموجودين في بؤرة الفيروس بمدينة ووهان الصينية.

كان المستشار نادر أعلن أنه لم يصب أي مصري موجود في الصين بالفيروس، وأن هناك إجراءات مهمة لما بعد العودة، حيث يتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما تحت الملاحظة الدقيقة، بالإضافة إلى كل من تعامل معهم منذ دخولهم الطائرة وحتى منطقة الحجر الصحي.​