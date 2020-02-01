عودة موقع وزارة الصحة للعمل بعد ساعات من تعرضه لاختراق (صورة)

كتب - أحمد جمعة:

نجحت وزارة الصحة والسكان في استعادة موقعها الإلكتروني عصر اليوم السبت، بعد ساعات من تعرضه للاختراق من قبل قراصنة قالوا إنهم إيرانيون.

كان الموقع الرسمي لوزارة الصحة، تعرض للاختراق اليوم السبت، من قبل هاكرز، وضعوا علم إيران وقناع فانديتا.

وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

وأوضح مصدر بوزارة الصحة، أنه جرى التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعه، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.