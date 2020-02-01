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الإدارة المركزية للتقاوي تعلن خطتها الاستراتيجية حتى 2030

02:23 م السبت 01 فبراير 2020
الإدارة المركزية للتقاوي تعلن خطتها الاستراتيجية حتى 2030

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الإدارة المركزية للتقاوي، اليوم السبت، شراء آلات تعبئة ووزن عبوات تقاوي إلكترونية متطورة بمحطات إعداد التقاوي.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، إن الإدارة تشهد تعاون وتكامل مع الجهات المعاونة في التوزيع لضمان وصول التقاوي المصرية فائقة الجودة للمزارع المصري مشيراً إلى التنسيق مع بعض الشركات المنتجة للتقاوي للاتفاق على أسس التعاون وشرح رؤية الإدارة المركزية في النهوض بمجال صناعة التقاوي بمصر.

وأضاف إبراهيم، لمصراوي، أنه تم بحث سبل التعاون في مجال إنتاج وتوزيع التقاوي على مستوي الوطن العربي ومن أمثلة ذلك المباحثات والمشاورات التي تمت بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وبين الهيئة العربية للإنماء الزراعي للعمل علي سرعة التعاون العربي في مجال صناعة التقاوي.

وتابع: تم وضع الخطط وآليات لعمل محطات إعداد تقاوي ببعض الدول الإفريقية وفتح الأسواق الجديدة تنفيذا لاستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعاون الأفريقي.

وأشار إلي توقيع بروتوكول تعاون لانتاج واكثار تقاوي الخضر الناتجة من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والبرنامج القومي لإنتاج التقاوي حتى عام ٢٠٣٠.​

وزارة الزراعة الإدارة المركزية للتقاوي عبوات تقاوي إلكترونية

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