"أهل العقل".. سلسلة حوارات للورواري مع قادة الفكر في كتابه الجديد

يشارك الإعلامي محمود الورواري في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، بكتاب "أهل العقل" الذي صدر عن الدار المصرية اللبنانية.

الكتاب يحوي لقاءات جمعت أهل العقل، وتجاوزت الحدود الجغرافية والدينية والأصولية، ولم تُغفل جانب المرأة.

ويضم كتاب الورواري حوارات لعدد من القادة والمفكرين، من بينهم شوقي علام، وعلي جمعة، وعبد الله بن بيه، ومحمد الطالبي، وعبد المجيد الشرفي، وهشام جعيط.

ويستعرض الورواري، في كتابه، وجهات النظر المختلفة بين الأصوليين والتنويريين؛ بهدف الوصول لنقاط التلاقي بين الفريقين، كسبيل للخروج من الأزمة التي أحاطت بالأمة العربية والإسلامية.

ومحمود الورواري إعلامي وروائي ومسرحي. صدرت له أعمال تنوعت بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح، أبرزها:

- رواية "حالة سقوط"، التي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر.

- رواية "خريف البلد الكبير" التي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد العالمية.

- كتاب "سلفيو مصر".

والورواري له تجربة إعلامية طويلة؛ حيث عمل مقدم برامج في عدد كبير من القنوات الفضائية العربية والمصرية، ويعمل منذ ما يزيد على 14 عامًا في قناة العربية.