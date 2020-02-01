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محافظ الجيزة يتفقد أحياء العمرانية والطالبية والهرم

01:14 م السبت 01 فبراير 2020
محافظ الجيزة يتفقد أحياء العمرانية والطالبية والهرم

محافظ الجيزة يتفقد أحياء العمرانية والطالبية والهر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدداً من القطاعات بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم وجنوب الجيزة؛ للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد راشد شوارع ربيع الجيزي والمحطة والبحر الأعظم والمنيب؛ للوقوف على الأعمال الجارى تنفيذها، خاصه المجهودات التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق ومواجهة الاختناقات المرورية.

كما تابع المحافظ أعمال صيانة ورفع كفاءة جسم كوبرى الجيزة المعدنى، والتي بدأت الأعمال به من منتصف جسم الكوبري بعرض 7م حيث تم ترك حارة مرورية للجهة اليمني وحارتين للجهة اليسرى، ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين.

محافظ الجيزة أحمد راشد الاختناقات المرورية كوبرى الجيزة المعدنى

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