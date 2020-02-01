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تنسيقية شباب الأحزاب تعلن بدء حوار مجتمعي حول قوانين الانتخابات القادمة

12:44 م السبت 01 فبراير 2020
تنسيقية شباب الأحزاب تعلن بدء حوار مجتمعي حول قوانين الانتخابات القادمة

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن بدء الحوار المجتمعي حول قوانين الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

وقالت التنسيقية، في بيان، اليوم السبت: "انطلاقًا من مسئوليتنا السياسية لتنمية الحياة السياسية باعتبار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة للحوار بين مختلف الأطياف في القضايا السياسية والعامة، نعلن عن بدء الحوار المجتمعي حول قوانين الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية".

وأكدت التنسيقية، حرصها على مشاركة كافة الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات والشخصيات العامة والخبراء في جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم الدعوة إليها.

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مجلس النواب المجالس المحلية تنسيقية شباب الأحزاب قوانين الانتخابات

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