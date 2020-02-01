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طلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية بسبب أزمة تشابه أسماء المواطنين

12:34 م السبت 01 فبراير 2020
طلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية بسبب أزمة تشابه أسماء المواطنين

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب عبدالحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير الداخلية حول أزمة تشابه الأسماء بين المواطنين وما يترتب عليها من إجراءات قانونية.

وقال كمال، في طلبه العاجل: "يتعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات الضبط والاحتجاز بأقسام الشرطة وهم أبرياء بسبب القبض عليهم بتهم باطلة بسبب تشابه الأسماء مما يعرضهم للإيذاء النفسي والمعنوي ويربك أسرهم".

وأوضح عضو البرلمان: "لأن الموضوع يقلق الرأي العام والكثير من الأسر والمواطنين واستنادًا إلى المادة 134 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، أطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بتوجيه طلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية لخطورة الأمر".

طلب احاطة عاجل وزير الداخلية تشابه الاسماء

تشابه الأسماء وزارة الداخلية مجلس النواب

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