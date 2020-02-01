هاكرز يخترقون موقع وزارة الصحة: "معلوماتك تخصنا.. فاحذر"
11:52 ص السبت 01 فبراير 2020
كتل - أحمد جمعة:
تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة، للاختراق اليوم السبت، من قبل هاكرز، ما تسبب في تعطله عن العمل.
وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".
وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه يجري التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.
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