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هاكرز يخترقون موقع وزارة الصحة: "معلوماتك تخصنا.. فاحذر"

11:52 ص السبت 01 فبراير 2020
هاكرز يخترقون موقع وزارة الصحة: "معلوماتك تخصنا.. فاحذر"

هاكرز يخترقون موقع وزارة الصحة

كتل - أحمد جمعة:
تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة، للاختراق اليوم السبت، من قبل هاكرز، ما تسبب في تعطله عن العمل.

وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه يجري التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.

موقع وزارة الصحة اختراق موقع هاكرز إيرانيون

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