بعد ساعات من الاتفاق المبدئي.. رئيس الوزراء الإثيوبي يزور سد النهضة

وزيرة الصحة تراجع مع الفرق الطبية إجراءات استقبال العائدين من الصين

كتب- أحمد مسعد:

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، منذ قليل، زيارته إلى موقع إنشاء سد النهضة الإثيوبي.

أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا الاتفاق على أهم نقاط الخلاف بشأن سد النهضة، فيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "تفاؤله" بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي حول السد.

وقال أحمد: "زرت سد النهضة هذا الصباح وهو في تقدم جيد للغاية، المتابعة والدعم لدينا مستمران، تؤكد عملية التطوير أننا سنجعل ازدهارنا حقيقة واقعة وذراع موحدة".

وصدر بيان مشترك عن الدول الثلاث- مساء أمس الجمعة- أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وقد كلف الوزراء اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير المقبل، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير.

وذكر بيان للخارجية أن الاتفاق يأتي بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأميركية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن وامتدت لأربعة أيام كاملة.