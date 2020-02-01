الإسكان: مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي أوشكت على الانتهاء

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن اللجنة المختصة بتعديل مسودة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد تضمين الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب عقب عرض القانون عليهم خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، لمناقشة مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود زكي، المستشار القانوني للجهاز التنظيمي وعدد من ممثلي الجهات العاملة بالقطاع.

ونوه نائب وزير الإسكان إلى أهمية مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها، كما أنه يُعد جزءا مكملا لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والنهوض بالخدمات التي يقدمها، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في هذا القطاع، وذلك من خلال وجود تشريع يجرم التعدي على منشآت القطاع، وسرقات المياه، إلى جانب تجريم استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، أن القانون يتضمن ٨٤ مادة، ويتكون من ٨ أبواب، لافتا إلى أن الباب الأول يتضمن الأحكام العامة، بينما يتضمن الباب الثاني التنظيم المؤسسي للمرفق، ويحدد الباب الثالث أحكام التراخيص، ويختص الباب الرابع بأنشطة المرفق، ويتناول الباب الخامس منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويتضمن الباب السادس مشاركة القطاع الخاص في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويختص الباب السابع بالعقوبات، ويتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.

بدوره، قال الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إن القانون يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع وجود الجهاز التنظيمي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، كما يضع نظامًا للتراخيص، ويُصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص، مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين منتجي ومُقدمي الخدمة بعضهم البعض، وإلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.