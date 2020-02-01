وزير الكهرباء لمصراوي: إقرار ضوابط تركيب العدادات الكودية قريبا

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المرتقب خلال الفترة القليلة المقبلة إقرار وإعلان مجلس الوزراء ضوابط تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة الجديدة بعد قرار إعادة فتحها من جديد بداية العام الحالي.

وأضاف شاكر في تصريحات هاتفية لمصراوي، السبت، أنه جرى الانتهاء من إعداد كافة الشروط والضوابط ولم يتبق سوى إعلان الحكومة عنها.

وأوضح وزير الكهرباء، أن شركات الكهرباء بدأت في قراءة العدادات بنظام القراءة الموحدة، حيث بلغ إجمالي عدد القراءات 5 ملايين قراءة شهريا، وهدفها منع التلاعب في قراءات العدادات وبيان الاستهلاكات الحقيقية لكل مواطن.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من تركيب العدادات 8.8 مليون مسبق الدفع، مشيرا الى أن برنامج القراءة الموحدة سيكون له مردود إيجابي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أن الهدف من إعادة فتح توصيل العدادات للمباني المخالفة والعشوائيات هو خفض نسب الفقد التي تتزايد باستمرار نتيجة تعدي المواطنين على الكهرباء، من خلال بتوصيل وصلات غير شرعية، مشددا على تكثيف حملات الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء على المناطق المخالفة كي يتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم.

وأضاف أنه يجرى حاليا إعداد خطة بجدول زمني لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وأن شروط تركيب العداد الكودي للعقار المخالف تتضمن: ألا يكون المبنى مقامًا على أرض ملك للدولة، أو على أرض أثرية، أو بحرم الطريق، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقاما طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.