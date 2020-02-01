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إسكان النواب تطالب بتقديم تسهيلات للمواطنين في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

11:18 ص السبت 01 فبراير 2020
إسكان النواب تطالب بتقديم تسهيلات للمواطنين في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

طالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، الحكومة بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المرتقب صدورها على تسهيلات تجذب المواطنين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة للقرى والنجوع الخاضعة لقيود الارتفاعات وغير مسموح بها زيادة ارتفاعات المباني عن ثلاثة أدوار وعدم مساواتها في إجراءات التصالح بالقرى والمدن المسموح بها بالارتفاعات في المباني.

وقال النائب علاء والي، إنه كلما كانت الإجراءات مبسطة وسهلة تجذب المواطنين إلى السير في إجراءات التصالح، وهو الأمر الذي يتطلب مراعاة تخفيف العبء عن المواطنين للإنتهاء من إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتماماته بالمواطنين وعدم تحميلهم أعباء.

طالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب بعدم المغالاة في تحديد قيمة مخالفة التصالح لجذب المواطنين إلى التقدم لإنهاء اجراءات التقنين ومعالجة السلبيات السابقة التي عرقلت عملية استكمال إجراءات التصالح، من أجل القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائي، والحفاظ على الثروة العقارية.​

مجلس النواب علاء والي لجنة الإسكان مخالفات البناء عبد الفتاح السيسي

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