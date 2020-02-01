اليوم.. مصر للطيران تبدأ تعليق رحلاتها للمدن الصينية

كتب- محمد عبيد:

تبدأ الشركة الوطنية، مصر للطيران، اعتبارا من اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى المدن الصينية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة العشرات، وتسبب في إصابة الآلاف.

وتعلق مصر للطيران رحلاتها المتجهة إلى مدينة هانزو الصينية، اعتبارا من اليوم، السبت، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من الثلاثاء المقبل، حفاظًا على سلامة وصحة الركاب وأفراد الركب الطائر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.

وأعلنت مصر للطيران أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة اليها، ويأتي قرار تعليق الرحلات في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر؛ حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم 4 فبراير القادم.

وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.

تجدر الإشارة إلى أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.​