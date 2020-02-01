محافظة القاهرة تعقد ندوة "ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب" غدًا

كتب- محمد نصار:

تعقد محافظة القاهرة، تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، ندوة بعنوان "ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب"، غدًا الأحد بديوان عام المحافظة.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم السبت، إن الندوة تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة.

وأشارت المحافظة، إلى أن الندوة تعقد بحضور العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.