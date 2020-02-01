رئيس الوزراء يلتقي بوركهارد بالتس عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني.

وحضر اللقاء جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وسفير ألمانيا في القاهرة.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين مصر وألمانيا، والتي تأتي انعكاساً للعلاقات السياسية الممتازة بين قيادتي البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون القائم بين البنك المركزي المصري والبنك الاتحادي الألماني، والذي يعود إلى سنوات عديدة سابقة من التعاون، خاصة أن البنك الاتحادي الألماني كان واحداً من البنوك المركزية الأربعة الكبرى التي ساهمت فى البرنامج الأول لإصلاح وتطوير البنك المركزي في الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٨، ثم في البرنامج الثاني من ٢٠٠٩ - ٢٠١٢.

واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على تطلعنا لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في مجالات التعليم الفنى والتدريب المهني، لا سيما في ضوء ما تتمتع به ألمانيا من خبرات في هذين المجالين اللذين يحظيان بأولوية على أجندة تطوير التعليم في مصر.

من جانبه أعرب عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني عن سعادته بزيارة مصر، مشيراً إلى أنه اختار مصر لتكون أول دولة يزورها في المنطقة عقب توليه منصبه، ومؤكداً على أن البنك الاتحادي الألماني يولي اهتماماً كبيرا بالتعاون مع مصر.

وقدم بالتس التهنئة للحكومة المصرية والبنك المركزي على برنامج الإصلاح المتميز لتطوير القطاع المصرفي.