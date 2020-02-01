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اليوم.. ندوة للأزهر عن وثيقة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

09:07 ص السبت 01 فبراير 2020
اليوم.. ندوة للأزهر عن وثيقة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

جناح الأزهر الشريف

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم (السبت) ندوة خاصة عن "الأخوة الإنسانية".

يشارك في الندوة كل من، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والكاتب والمفكر السياسي الدكتور سمير مرقص، ونيافة الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

هذا المحتوى من

Asha
جناح الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية معرض الكتاب محمد المحرصاوي المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي
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