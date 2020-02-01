حدث ليلاً| بريطانيا تنفصل عن الاتحاد الأوروبي.. والـ"شيوخ" يصوت على عزل ترامب

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

شكري: ركزنا خلال مفاوضات واشنطن على جدول ملء وتشغيل سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن بخصوص سد النهضة، كانت مطولة حيث استغرقت 4 أيام متواصلة.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، أن المشاورات تناولت قضايا مركزية ومهمة فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة والقواعد الحاكمة لحالات الجفاف

والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء، وخلال التشغيل طويل الأمد.

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البيئة: 103 محطات بالشبكة القومية للرصد على مستوى الجمهورية

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإنتهاء من تركيب محطة الرصد اللحظي لملوثات الهواء المحيط بمنطقة فيصل بمحافظة السويس، حيث تعد ثالث محطة رصد لحظي بالمحافظة.

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بريطانيا تنفصل رسميًا عن الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عامًا

خرجت بريطانيا رسميا الآن من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي

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مجلس الشيوخ يصوت على عزل ترامب من منصبه الأربعاء المقبل

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه يوم الأربعاء المقبل.

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إسبانيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسبانية، الجمعة إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.

وكان المريض ضمن مجموعة من 5 أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.

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الصين: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 259

ارتفع عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين ليصل إلى 259 حالة وفاة، فيما قفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم السبت.

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