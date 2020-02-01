​اليوم.. "الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

تقام اليوم السبت، العديد من الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي لليوم العاشر من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 الذي انطلق يوم 22 يناير الجاري ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل تحت عنوان "مصر وإفريقيا.. ثقافة التنوع"

وتتنوع الفعاليات ما بين المقهي الثقافي، كاتب وكتاب، ملتقي الإبداع، شباب أفريقيا، الفنون التشكيلية، البرنامج المهني، المسرح، السينما، وقاعة جمال حمدان.

وتقام في قاعة ضيف الشرف في الساعة الحادية عشرة صباحًا ندوة "الأدب والفن في ضوء الكتاب الصوتي والفنون السمعية" بحضور أحمد عاطف، سعود السنعوسي من الكويت، محمد عصمت، إبراهيم أحمد عيسى، وفي الساعة الواحدة ظهرًا تقام ندوة آداب أفريقيا وآداب العالم بحضور كل من فيلوين سار، محمد مبوجار من السنغال، ستيفان دوراند من فرنسا وفي الساعة الثالثة عصرًا تقام ندوة جدلية الأنا والآخر من التاريخ إلى الثقافة، بحضور شيبلوني، حسين محمود، أشرف منصور، وفي الخامسة مساء تقام ندوة المرأة الملهمة بحضور كانديس ماما.

وفي قاعة جمال حمدان تقام في الساعة الواحدة بعد الظهر، ندوة "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع " الأمن الأفريقي: حتمية التعاون واستراتيجيات الإعمار"، بالتعاون مع كلية الدراسات الأفريفية العليا، ومشاركة نادية عبدالفتاح، رانيا حسين، محمود زكريا، وفي الساعة الثالثة عصرًا تعقد ندوة "البيئة وآفاق التنمية.. رؤية جمال حمدان" بمشاركة محمد أحمد عبدالفتاح، أحمد ندا، عماد الدين فهمي، محمد فتحي عتلم، حافظ شمس الدين ويختتم المقهي الثقافي فعالياته باللقاء الفكري حيث يستضيف الفنان التشكيلي أحمد مصطفى.

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