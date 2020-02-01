أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

​اليوم.. متحف الفن الإسلامي يحيي صناعة الخزف والفخار المصري

03:02 ص السبت 01 فبراير 2020
​اليوم.. متحف الفن الإسلامي يحيي صناعة الخزف والفخار المصري

متحف الفن الإسلامي

كتب- محمد عاطف:

ينظم القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، اليوم السبت، معرضًا عن فنون الخزف والفخار، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، تحت عنوان "المعرض الأول للخزف والفخار"، في مقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وسيستمر لمدة 3 أيام.

يشارك في المعرض مجموعة من أشهر فناني وحرفيى هذه الصناعة من محافظات مصر المختلفة، ومنهم خزافو قرية تونس بالفيوم، وخزافو قرية جراجوس بقنا، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة وفناني الخزف والفخار بمنطقة الفسطاط.

وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أنه سيقام على هامش المعرض فعاليات وأنشطه فنية للأطفال وندوات ثقافية مرتبطة بفنون الخزف والفخار تتضمن إقامة ورشة فنية للأطفال وجولة بمنطقة الفسطاط لكونها معقل صناعة الفخار منذ القدم، ويأتي ذلك من منطلق حرص المتحف الإسلامي دائمًا على تأصيل الهوية المصرية لدى النشأ وتوعيتهم بالحرف التراثية من خلال المشاركة والتفاعل بالورش التعليمية.

متحف الفن الإسلامي الفخار المصري صناعة الخزف وزارة الثقافة التنمية الثقافية

الخبر التالى:

البيئة: 103 محطات بالشبكة القومية للرصد على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان