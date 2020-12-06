الكنيسة تكشف لمصراوي أسباب قرارها بوقف القداسات والصلوات مجددًا

كتب- مصراوي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، ولمدة شهر.

كما تقرر تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد و شماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، كذلك إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

وذكر بيان الكنيسة، أن الافتقاد سوق يقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (٤ أفراد)، كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25 % ، ويلتزم الآباء الكهنة الموقرين والشمامسة وجميع أفرد الشعب بإتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

من جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة في تصريحات لمصراوي، إن قرار الكنيسة جاء بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا بين الكهنة والشعب، كما أن يومي أمس وأمس الأول فقط شهد وفاة 5 كهنة تأثرا بإصابتهم بالفيروس من أماكن مختلفة، الأمر الذي مثل جرس إنذار قوي استلزم ضرورة اتخاذ خطوات لوقف تزايد الإصابات.

وأضاف حليم، أن نسبة الإصابات والوفيات تزايدت بين الشعب والكهنة، ولذلك تم إيقاف القداسات، خاصة وأن فترة الصيام تشهد إقامة قداسات بشكل يومي، فضلا عن أن تسبحة سبعة وأربعة (سهرات شهر كيهك)، تشهد إقبالا كثيفا من الشعب، وبالتالي كان لابد من وقف الخدمات الكنسية لحين هدوء الأوضاع في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد الإصابات عقب دخولنا في الموجة الثانية.

وأعلن القمص داود لمعي كاهن كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنهم الآن في فترة العزل المنزلي.​