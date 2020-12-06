هالة زايد: "لو خيروني بين التعليم والصحة.. سأختار التعليم"
كتب- أحمد جمعة:
قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن التعليم الصحي له أولوية كبيرة في مجالات التعليم المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الأحد، بحفل تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية و تدريب المُدربين.
وأضافت الوزيرة "لو خيروني بين التعليم والصحة سأختار التعليم، خاصة لو اقترن ذلك بالتعليم الصحي، لأن التعليم جزء أصيل لتاريخ الأمم".
ووجهت الوزيرة الشكر لجامعة هارفارد على التعاون في البرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية و تدريب المُدربين، موضحة أنهم قبلوا التعاون، رغم وجود عروض مالية أكبر من دول أخرى لكنهم اختاروا الخريج المصري.
وتابعت: "الخريج المصري هو العنصر الفارق لجامعة عريقة للموافقة على الاشتراك معنا، رغم أن المقابل المادي كان أكبر خارج مصر لكنهم فضلوا التعامل مع الخريج المصري".
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