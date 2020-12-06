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وزير التعليم العالي: لدينا 30 كلية طب في مصر

03:49 م الأحد 06 ديسمبر 2020
وزير التعليم العالي: لدينا 30 كلية طب في مصر

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 30 كلية طب في مصر ما بين حكومية وخاصة وقوات مسلحة وأزهر.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، بحفل تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية و تدريب المُدربين.

وأضاف عبدالغفار أن هذه الكليات تضم مجموعة من العلماء والأطباء يعملون في ظروف كانت صعبة لكي يصنعون خريجا متميزا.

وتابع: "هناك عبء كبير على كليات الطب لاستيعاب كل مراحل التدريب المهني وبالتالي هذه المبادرات مهمة لفتح مجالات آخرى للتدريب والتأهيل بجانب الجامعات الحكومية التي تقوم بدور كبير في التعليم والتدريب".

ولفت الوزير إلى أننا تعلمنا أن العالم مفتوح، ومريض واحد في مقاطعة ووهان الصينية تسبب في عدوى لملايين من البشر بكورونا، ويعمل حالياً الآلاف لعلاج تلك الأزمة.

وأكد أن "العلم صاحب الراية في هذا الزمن بعدما تناسى الناس لفترة أهمية العلم، وفيروس كورونا أعاد أهمية العلم لمكانه".

خالد عبدالغفار كليات طب البرامج التدريبية كلية طب هارفارد الأمريكية

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