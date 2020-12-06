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"3 أزمات وظاهرة".. مستشار الرئيس: السيسي سأل عن مشاكل الأطباء في مصر

02:44 م الأحد 06 ديسمبر 2020
"3 أزمات وظاهرة".. مستشار الرئيس: السيسي سأل عن مشاكل الأطباء في مصر

الدكتور محمد عوض تاج الدين

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سأله عن مشاكل الأطباء في مصر خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة "تاج الدين" اليوم الأحد، بحفل تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية و تدريب المُدربين.

وأضاف أنه أبلغ الرئيس بوجود 3 مشكلات أساسية للأطباء تشمل: الرواتب والأجور، ونقص التدريب والتعليم المستمر، وأزمات تتعلق بالعمل المؤسسي بنقص الطاقات والإمكانيات، بجانب ظاهرة الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية.

وقال تاج الدين: "لو استطعنا علاج النقاط الثلاث سنتغلب كثيرا على مشاكل الأطباء، لأن الطبيب يهاجر نظرا لعامل أو اثنين من هذه النقاط".

يحضر الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة.

محمد عوض تاج الدين السيسي الأطباء في مصر

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