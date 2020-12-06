4 وزراء يشهدون تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لطب هارفارد

كتب- أحمد جمعة:

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المُدربين.

يحضر الحفل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة.

كما يحضر الحفل: "أجاي سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، والدكتور جورج دالي عميد كلية الطب جامعة هارفارد، والدكتور ديفيد روبرتس عميد التعليم الخارجي بكلية الطب جامعة هارفارد، والدكتور جيرمي ريتشاردز مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، والدكتور كينيث كريستوفر مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، والدكتور يوسف فرج مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)؛ ونخبة من قيادات القوات المسلحة المصرية والقطاع الصحي في مصر".

وقالت وزيرة الصحة، إن حفل التخرج يأتي في إطار إيلاء القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبي المهني المستمر ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمة الخدمة الطبية في مصر.

كما يأتي الحفل في إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر، وفي إطار تدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية.