رحيل الشاعر والمترجم رفعت سلام بعد صراع مع المرض

كتب- مصراوي:

رحل، منذ قليل، الشاعر الكبير رفعت سلام عن عمر يناهز الـ 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

ولد سلام، بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، شهر نوفمبر من عام 1951، ويعد من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وقد حاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.

التحق سلام، بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج منها عام 1973، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة".

كما أسس مجلة "كتابات" الأدبية، التي نُشرت على صفحاتها للمرة الأولى مصطلح "جيل السبعينات" وصدر منها ثمانية أعداد.

صدر له سبعة أعمال شعرية، وترجم عددا من الأعمال لشعراء عالمين أمثال بوشكين، وماياكوفسكي، ورامبو، وبودلير، ووالت ويتمان، وكفافيس، وريتسوس.